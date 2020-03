Derde Belg besmet met nieuw coronavirus

Er is een derde covid-19-patiënt opgedoken in ons land. Dat bevestigt de Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) aan RTL en liet ook Alain Maron, Brussels minister van Volksgezondheid weten.

‘Het lijkt erop dat een Brusselse persoon positief testte op het nieuwe coronavirus’, zegt Morreale aan Bel RTL. ‘De patiënt was de afgelopen dagen in Milan en zit thuis in quarantaine.’

De persoon heeft lichte koorts maar verkeert in een goede algemene gezondheid. De overheid gaat nu na met wie de persoon in contact is getreden. Aan die mensen zal gevraagd worden of ze in goede gezondheid verkeren en om twee keer per dag hun temperatuur te meten. Van zodra ze koorts zouden hebben, wordt hen gevraagd om zich af te zonderen en hun huisdokter te contacteren. Op die manier moet de verspreiding van het virus zo efficiënt mogelijk ingedijkt worden.

Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) heeft dit weekend fase 1 van de urgentieplannen in de ziekenhuizen geactiveerd. De ziekenhuizen zijn klaar om mogelijke patiënten op te vangen.

Mensen die denken dat ze mogelijk besmet zijn wordt voorts gevraagd om telefonisch contact te nemen met hun huisdokter alvorens naar een wachtzaal of ziekenhuis te gaan. Dit om te vermijden dat andere mensen ook besmet raken.

Wie geen huisdokter heeft kan terecht op het nummer 02/2012222 of op doctorbrussels.be.