Coronavirus bedreigt ook stage Rode Duivels

Als de stage van de Rode Duivels in Qatar wordt afgelast, loopt de Belgische voetbalbond 2,7 miljoen euro mis.

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus rijzen er twijfels over de stage van de Rode Duivels in Qatar. De nationale ploeg vertrekt in principe op 24 maart naar Doha om er een week te trainen en twee ­oefen­matchen te spelen. Maar zaterdag werd een eerste geval van corona vastgesteld in het land aan de Perzische Golf. De Belgische voetbalbond bevestigt dat de stage voorlopig doorgaat, maar dat de verspreiding van het virus nog roet in het eten kan gooien.

Bovendien is het afwachten hoe de werkgevers van de Rode Duivels, vaak buitenlandse topclubs, tegenover de reisplannen van hun spelers staan. Clubs zijn verplicht spelers vrij te geven aan hun nationale ploegen op de officiële data van de Fifa-kalender. Maar noch de clubs, noch de spelers zelf staan te springen voor een trainingsweek met twee oefenwedstrijden in het drukste moment van het seizoen.

Spelers nog niet ingelicht

Veel spelers zijn verbaasd dat de voetbalbond nog geen prak­tische details over de oefenstage heeft bekendgemaakt. De Rode Duivels hadden gehoopt op slechts één in plaats van twee ­oefeninterlands in maart, net zoals in de aanloop naar het WK 2018. Toen werd alleen tegen Saudi-Arabië geoefend in maart en bondscoach Roberto Martinez scoorde bij zijn spelers door enkele extra dagen verlof te geven in een drukke periode.

In ruil voor de zwaardere belasting in Qatar stelde Martinez voor de gezinnen van de spelers een week te laten overvliegen. Maar officieel is die uitnodiging nog niet. Ook dat baart sommige spelers zorgen. De Rode Duivels spelen op 27 maart tegen Portugal en op 30 maart tegen Zwitserland in Qatar. Martinez motiveerde de keuze voor Qatar als een keuze voor ‘meer vitamine D’.

Als de stage in Qatar wordt afgelast, loopt de voetbalbond een bedrag van 2,7 miljoen euro mis dat de Aspire Academy van Qatar had aangeboden.