Ferrari wil duidelijkheid over coronavirus: “Mag ons personeel Australië binnen?”

Ferrari wil dat de FIA en de Formule 1 na de uitbraak van het coronavirus duidelijkheid geeft over het afreizen naar Australië en de toegang tot het land.

Het coronavirus blijft zich wereldwijd verder verspreiden en de impact op het dagelijks leven in diverse landen wordt steeds groter. Ook de Formule 1 wordt als sport getroffen.

Verschillende teams hebben in Italië hun thuisbasis of werken met medewerkers die uit Italië afkomstig zijn. Door de recente uitbraak in noord-Italië worden zij in het bijzonder extra hard getroffen.

Zo ondervond personeel van Ferrari bijvoorbeeld problemen om toegang te krijgen tot Bahrein waar een F2-test plaatsvindt. Mogelijk zijn er ook problemen met het oog op de eerste race in Australië.

Volgens Ferrari moeten de FIA en de Formule 1 dan ook duidelijkheid verschaffen over hoe personeel naar Australië afreist en welke procedures noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot het land.

“Ik denk eenvoudig gezegd dat we garanties en duidelijkheid moeten hebben alvorens we vertrekken. Ik vind niet dat we daar pas ter plaatse moeten ontdekken wat de situatie is of wat we wel en niet kunnen,” aldus Ferrari-teambaas Mattia Binotto volgens ‘Motorsport.com’.

“Indien er medische screenings zijn dan moeten we dat weten. Je moet exact weten wat er gaande is. We moeten ook de gevolgen kennen mocht er zich een probleem voordoen.”

“We moeten onze medewerkers uiteraard beschermen. We hebben een gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid tegenover hen. Het is dan ook belangrijk dat we voorafgaand aan ons vertrek een duidelijk beeld over de situatie hebben,” besloot Binotto.

Aangezien de F1-races elkaar snel opvolgen zou het voor de teams dan ook een zeer ongewenst scenario zijn dat ze medewerkers ergens naartoe laten afreizen waar ze prefentief eerst twee weken in quarantaine moeten alvorens toegang te krijgen tot een land. Het is een scenario dat in sommige landen realiteit wordt.

Naast Ferrari heeft ook AlphaTauri een Italiaanse thuisbasis. Het team van Alfa Romeo Racing werkt eveneens nauw samen met medewerkers in Italië. Daarnaast beschikt de Formule 1 met Pirelli ook over een Italiaanse bandenleverancier.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: