Cercle is na zege tegen AA Gent bijna gered

Het behoud verzekeren tegen de grote rivaal? Cercle Brugge droomt nu al van een reddingsfeestje tegen Club Brugge komende zaterdag. Een 1-0-zege tegen AA Gent en een bijhorende 12 op 12 verzekeren Cercle bijna van een verlengd verblijf in 1A. Bijna. Voor de Buffalo’s is het goede gevoel na de Europese uitschakeling tegen AS Roma weer weg.

Als we ons eens wat minder voelen, geef ons dan maar wat Cercle Brugge op wedstrijddagen eet. In drie van haar laatste vier thuiswedstrijden scoorde De Vereniging binnen de drie minuten. Vaak met puntengewin tot gevolg. Het is het grootste wapen van Bernd Storck in zijn strijd tegen de degradatie.

Snelste goal van het seizoen

Tegen AA Gent was het niet anders. 22 seconden en 70 honderdsten had de thuisploeg nodig om het eerste doelpunt te scoren, een eigen doelpunt van Alessio Castro-Montes. Meteen de snelste opener van dit seizoen. Dieumerci Mbokani – zaterdag 27 seconden nodig tegen KV Oostende – heeft zijn titel toch een volledig etmaal kunnen behouden. Cercle was een storm die eerste minuten. Onbevreesd, enorm aanvallend, swingend op de golf van enthousiasme die de negen op negen en de voorlopige veilige vijftiende plaats met zich had meegebracht. Gent werd even overvleugeld. En dat hadden de Buffalo’s al een tijdlang niet meer meegemaakt.

Cercle creëerde nog een paar mogelijkheden, maar net als Dennis en Ciara ging ook hun storm weer even snel liggen als ze gekomen was. Gent nam het balbezit over, deed er eerst – het aantal foute passes viel op een gegeven moment niet meer te turven – bijzonder weinig mee, maar begon stilaan te domineren. Met kansen. Jonathan David kreeg een goede mogelijkheid, Roman Bezus ook. En Giorgi Chakvetadze dreigde met enkele afstandsschoten. Waren het allemaal perfect uitgesponnen mogelijkheden? Lang niet. Maar het was wel voldoende om op z’n minst de gelijkmaker tegen de netten te prikken. En anders was er nog een overtreding op David waar er op z’n minst een strafschopgeurtje aan zat.

Veel beleving, veel animo

Hebben we trouwens al vermeld hoe leuk die eerste helft eigenlijk was? Dat Brugs stormpje, de Gentse kansen, een Cercle dat op de counter (te) aanvallend gepositioneerd stond. Het zorgde voor tempo, voor beleving, voor veel open ruimtes, voor animo. De krampachtigheid die een degradatiekandidaat normaliter met zich meedraagt, daar zag je geen spoor van. Net als van het traditionele dipje - Gent speelde lang niet zijn beste match, maar slecht was het nu ook weer niet - van een topploeg die donderdag nog Europees aan de bak moest.

Gent bleef na rust komen en gaf Cercle een koekje van eigen deeg: een vroege tegengoal. Alleen zag de VAR hoe Michael Ngadeu een arm nodig had om te scoren en werd zijn treffer afgekeurd. Ja, het zou voor Gent zo’n avond worden. Zo eentje waarbij de Buffalo’s net niet goed genoeg waren om het geluk af te dwingen. Zo eentje die deed denken aan het seizoensbegin – weet u dat nog? – toen een overwinning op verplaatsing maanden uitbleef. Ondanks voldoende mogelijkheden om er op z’n minst eentje winnend af te sluiten. Zo’n avond, dus.

1-0 zou het blijven, hoewel ook Cercle nog een doelpunt teruggeroepen zag worden na buitenspel. Hoewel er maar liefst 98 minuten werden gespeeld. Het gat met leider Club Brugge is weer 12 punten. Exact het aantal dat Cercle vergaarde in haar laatste vier wedstrijden, zowaar meer dan in haar eerste 24 matchen samen. Waanzin. Nog één stormpje heeft De Vereniging nodig om de onmogelijk geachte redding te realiseren. Zaterdag wacht de derby. Kijken, mensen.