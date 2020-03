Sterkste man in de koers, Kasper Asgreen, wint Kuurne-Brussel-Kuurne

De Deen Kasper Asgreen van Deceuninck-Quick Step heeft Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. De Deen vloog op dertig kilometer van de meet in zijn eentje naar de lange vluchters, jaagde die een voor een zittend uit het wiel en hield tien kilometer lang een jagend peloton af.

Vijf renners kleurden de openingsfase. Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), Boris Vallée (Bingoal - WB), Roy Jans (Alpecin-Fenix), Hugo Houle (Astana Pro Team) en Jonas Abrahamsen (Uno-X Norwegian Development Team) kregen een voorsprong van zowatzes minuten. De heuvelzone werd in eerste instantie rustig aangevat door het peloton, in tegenstelling tot de snelle openingsfase en de verschillende aanvallen die uiteindelijk tot de kopgroep leidden.

Bjerg, wereldtop bij de beloften en officieus de derde snelste man ooit bij het uurrecord, moest afhaken bij de leiders door een lekke band. De Deen kreeg geen genade van zijn medevluchters, want die reden gewoon stevig door. Hij werd even later ingelopen. Het peloton werd steeds nerveuzer en langer uitgerekt. De Oude Kwaremont doemde immers op.

Jens Keukeleire bepaalde op de kinderkopjes het tempo voor kopman Sep Vanmarcke. Het peloton scheurde traditioneel op de uitloper van de Kwaremont, waardoor een groepje met enkele favorieten weg geraakte. In de voorbereiding maakte Gianni Moscon het ook weer te bont door op agressieve wijze een fiets tegen Jens Debusschere te gooien na een valpartij. Exit Moscon, die weer een streepje extra op zijn geblutste blazoen kreeg.

Corrigeren bij The Wolfpack

Op de daaropvolgende Ronse Baan keken de favorieten elkaar het wit uit de ogen. De afscheiding gebeurde dan toch, maar op kousenvoeten. Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven, John Degenkolb, Sonny Colbrelli, Zdenek Stybar, Tim Merlier, Aleksander Kristoff en Stefan Küng waren enkele grote namen die mee glipten. Deceuninck-Quick Step miste de slag en moest belangrijke pionnen als Yves Lampaert en Bob Jungels opsouperen in de achtervolging.

The Wolfpack zette de situatie met nog 35 kilometer te rijden recht. Het sein voor enkele patriotten om de aanvalstrom te luiden. Slag om slinger werd er gedemarreerd, niemand kon de controle over de koers in handen nemen. De Deense hardrijder Kasper Asgreen reed solo naar de leiders toe, Boris Vallée en Roy Jans haakten hun karretjes aan. Deceuninck-Quick Step had plots het voordeel in de koers, want achter de drie leiders zat sprinter Fabio Jakobsen veilig in het peloton. Vallée reed vooraan mee met Asgreen, Jans hield de benen stil in functie van zijn sprinter Tim Merlier. Asgreen irriteerde zich eraan, probeerde Jans uit zijn kot te lokken maar die poging mislukte.

Sneltrein

Achter hen werkten Team Sunweb, Ineos en Lotto-Soudal samen om het gat te dichten. Asgreen ramde vooraan zo hard door dat hij Jans in krampen deed schieten en zo zijn slag thuis haalde. Vallée zag alle kleuren van de regenboog, maar hield het wiel van de Deense hardrijder. Enkele kilometers toch, want met nog tien kilometer te gaan was ook de pijp van de laatste lange vluchter uit.

Enkele renners gingen met nog drie kilometer te gaan rechtdoor op een rotonde waar ze linksaf moesten. De sprintvoorbereiding kwam onvoldoende op gang, de treintjes deden elkaar dood. Asgreen stierf duizend doden, maar haalde het in Kuurne na een geweldige solo voor het sprintende pak. Giaccomo Nizzolo en Alexander Kristoff kwamen twee seconden te laat met hun jump.

De Italiaan Giacomo Nizzolo werd dus tweede voor de Noor Alexander Kristoff. Onze landgenoot Jasper Stuyven, gisteren nog winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad, werd beste Belg op een vijfde plaats. Jurgen Roelandst eindigde achtste.

Zelf geloofde Asgreen pas in een overwinning op 300 meter van de finish, lachte hij na afloop in een eerste interview. 'Ik deed er alles aan om alleen aan te komen. Het was bijzonder zwaar om dit te verwezenlijken.'