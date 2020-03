Rits redt Brugge in slotfase, Genk moet vrezen voor Play-off 1

Een incidentrijke topper tussen Genk en Club Brugge eindigde op 1-2, en dat was op basis van de kansen verdiend. Club trof na de rust twee keer de paal en scoorde nog in extremis via Rits, maar Genk mag klagen over een niet gefloten rode kaart en een discutabele strafschopfase.

Op volle sterkte waren beide ploegen allesbehalve. Wolf moest Onuachu, Uronen en De Norre missen door blessure, die andere back Maehle was geschorst. Daardoor moesten Wouters en Cuesta depanneren op de flanken. Club Brugge miste nog steeds Vormer en Dennis. Omdat miljoenenaankoop Krmencik met een achterstand kampt, begon Tau naast De Ketelaere in de aanval. Diatta - opnieuw fit - stond voor het eerst opnieuw in de basis, en de Senegalees lag meteen aan de basis van een droomstart voor Club na amper drie minuten. Hij zette goed druk op rechts en veroverde zo het eerste echte balbezit. Mata legde de bal perfect voor de voet van De Ketelaere die zijn eerste competitietreffer voor Club perfect binnen joeg . Minuten later was het bijna 0-2: Didillon pakte en schot van rechts in de korte hoek. Genk was nergens.

Maar bij Club deelt men tegenwoordig graag cadeautjes uit. Zondagmiddag verkeerde Sobol in een gulle bui. Nog voor de tiende minuut stak hij met een slechte terugspeelbal Ito diep. De Japanner twijfelde niet en schoot de bal mooi voorbij Mignolet in de verste hoek. De thuisploeg - tot dan volledig weggedrukt - kreeg door die gelijkmaker eindelijk peper in de kont. Het drukte Club een kwartier tegen het eigen doel en had in die periode twee keer reden tot klagen. Eerst toen een elleboog van Balanta op Dewaest onbestraft bleef, daarna toen Rits (met de ogen toe) de bal vol op zijn arm kreeg in de zestien. Ref Lambrechts en VAR Vergoote lieten zich onbetuigd. Twee goals en twee erg discutabele VAR-fases nog voor er 20 minuten gespeeld waren: dit smaakte lekker. Het bleek tijdelijk: het tempo zakte, al moest Mignolet net voor de rust zijn ploeg behoeden voor een achterstand. De Rode Duivel ranselde een mooie vrije trap van Ito uit de kruising.

Clement hield Tau - dramatisch - tijdens de rust in de kleedkamer en bracht Schrijvers, die een pak nuttiger bleek dan zijn collega. Club moest tijdens het vierde kwartier eigenlijk twee keer op voorsprong komen, maar telkens stond de paal in de weg. Vanaken had eerst pech met zijn afstandsschot, daarna mikte De Ketelaere op het doelhout toen hij alleen voor Didillion kwam. Kort daarop werd de sfeer een stuk grimmiger na een opstootje langs de zijlijn. Zowel coaches als spelers gingen aan het duwen en trekken, maar uiteindelijk kregen enkel Diatta en Thorstvedt geel. De Senegalees mocht blij zijn dat hij minuten later niet mocht gaan douchen toen hij Thorstvedt nog een stevige tik uit frustratie gaf.

Richting het slotkwartier raakten de gemoederen wat bedaard en werd er vooral opnieuw gevoetbald. Opnieuw kreeg Club een uitgelezen kans op de winning goal. De Genkse defensie verkeek zich op een voorzet vanop links, maar ook Rits was verrast. Zijn schot van dichtbij kon in extremis nog gestopt worden door Didillon. Genk had zich enkel met enkele schoten vanuit de tweede lijn laten zien, al was ook daar de hoop op een (broodnodige) zege nog niet weg. Onder impuls van een sterk ingevallen Limbombe trok het nog naar voor. Uiteindelijk viel het doelpunt in extremis nog aan de overkant. De ingevallen Okereke vond met een mooie cross perfect het hoofd van Rits, en die liet Didillion kansloos. Een bittere pil voor Genk, dat nog twee speeldagen vol aan de bak moet voor Play-off 1. Voor Club werd het een deugddoende zege na de rammeling in Manchester.