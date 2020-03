Enkele duizenden betogers voor ‘Grote Colère’ van PVDA

De Grote Colère, de mars voor een andere politiek die de uiterst linkse partij PVDA zondag organiseerde in Brussel, heeft volgens de organisatoren 10.000 mensen op de been gebracht. De politie houdt het op 5.500 deelnemers.

De PVDA wilde met de manifestatie naar eigen zeggen laten zien dat ze zich verzet tegen de splitsing van het land en boos is over de aanslepende onderhandelingen over de vorming van een federale regering.

Er waren gele hesjes, er waren vrouwen die ijveren voor gelijkheid, ouderen die een beter pensioen vragen, of nog medisch personeel. Er werden slogans gescandeerd als 'Vlamingen, Walen, Brusselaars, onze eenheid heeft maar één stem' of 'Wie ellende zaait, zal woede oogsten'.

'Het probleem is niet het land, maar de manier van aan politiek doen', zo speechte PVDA-voorzitter Peter Mertens. 'Sinds negen maanden negeren ze de PVDA en haar 580.000 kiezers', vulde Kamerfractieleider Raoul Hedebouw aan. 'Hoewel we zes keer meer kiezers hebben dan DéFI, hebben de informateurs ons niet één keer uitgenodigd. Als enige nationale partij, die bij de verkiezingen won in de drie regio's, hebben we nochtans dingen voor te stellen.'

Vanuit de PVDA wezen ze nog eens op de burgerwet voor 1.500 euro netto minimumpensioen die de partij in het parlement indiende. 'Tachtig dagen al ligt onze burgerwet stof te vergaren in een schuif in het parlement. Kamervoorzitter Dewael weigerde zelfs om onze 175.000 handtekeningen in ontvangst te nemen', aldus Mertens. 'Dezelfde partijen die verhinderen dat we bij de koning worden uitgenodigd, blokkeren nu onze burgerwet met vertragingsmaneuvers en procedurekwesties.'

De PVDA herhaalde vanmiddag dat de partij niet bang is van nieuwe verkiezingen.