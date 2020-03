Door nieuwe besmetting belandt België in ‘fase 2’ van uitbraak

De nieuwe patiënte die besmet is met het sars-CoV-2-virus maakt dat België in ‘fase 2’ van de uitbraak is beland. Wat betekent dat?

Scholen sluiten nog niet, het leven gaat gewoon door, hoewel een tweede patiënt in ons land met het sars-CoV-2-virus besmet is. De vrouw van middelbare leeftijd ligt in quarantaine in het universitair ziekenhuis van Antwerpen.

We belanden door die nieuwe besmetting wel in de zogenaamde ‘tweede fase’. ‘In fase 1 is het de bedoeling om het virus van je grondgebied weg te houden’, vertelt Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid, aan De Standaard. ‘De waakzaamheid wordt dan verhoogd.’ Bij de eerste besmetting eind december bleven we in die eerste fase, omdat de man toen gecontroleerd uit het Chinese Wuhan terugkwam en bij aankomst meteen in quarantaine werd geplaatst. Die patiënt is inmiddels genezen en weer thuis.

‘Nu die grote waakzaamheid geleid heeft tot een geval dat gevonden is, zitten we in fase 2’, legt Eyckmans uit. ‘Dat betekent dat we nu vooral de verdere verspreiding trachten te voorkomen.’ Hoe dat gebeurt? ‘De patiënt zit in quarantaine, en het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid is vannacht begonnen met het oplijsten van alle mogelijke contacten van de persoon sinds die in België is. Die worden nu gecontacteerd, geïnformeerd en onder toezicht geplaatst. Bij symptomen worden de mensen meteen getest.’

Scholen sluiten?

België zal nu alles op alles zetten om fase 3 te vermijden. Die fase treedt in als nieuwe besmettingen in België niet meer getraceerd kunnen worden. ‘Als je niet meer in kaart kan brengen hoe de patiënten besmet zijn’, zegt Eyckmans.

In ‘fase 3’ kan de regering ook bij ons beslissen om scholen te sluiten, het openbaar vervoer stil te leggen of geen films meer te vertonen in de cinema. Dat is op dit moment niet aan de orde. ‘Drastische ingrepen zijn niet nodig’, benadrukte minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vanmorgen op een persconferentie over de nieuwe besmetting in ons land.