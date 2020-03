Nafi Thiam breekt Belgisch record verspringen indoor drie keer na elkaar

Nafi Thiam heeft zondag het Belgisch record verspringen indoor tot drie keer toe gebroken. Met die prestatie won ze ook de wedstrijd in het Franse Liévin.

De olympisch kampioene zevenkamp sprong op de Franse kampioenschappen in Liévin bij haar eerste poging 6,63 meter ver. Bij haar tweede poging deed ze daar nog drie centimeter bij: 6,66 meter. Om uiteindelijk bij haar derde poging zelfs 6,79 meter ver te gaan.

Daarmee doet ze maar liefst 26 centimeter beter dan het oude Belgische indoorrecord van Hanne Maudens (6,53 meter in 2019).

In open lucht staat het Belgisch record van Nafi Thiam op 6,86 meter. De 6,79 meter van zondag is haar tweede best sprong ooit en de zevende beste prestatie wereldwijd in zaal dit jaar.