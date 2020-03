Premier roept kernkabinet bijeen over coronavirus

Premier Sophie Wilmès (MR) roept vandaag om 14 uur het kernkabinet bijeen om een stand van zaken op te maken ‘van de Belgische situatie met betrekking tot de ontwikkeling van het Covid-19-virus’.

De ministers van de kern komen samen met de betrokken ministers aan de Wetstraat 16.

Ook Tom Auwers, de voorzitter van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, zal aan de vergadering deelnemen. Daarna zou worden gecommuniceerd welke maatregelen ons land nog neemt om verspreiding van het virus in België tegen te gaan en om in te grijpen mocht een uitbraak zich voordoen.

Het bijeenroepen van het kernkabinet is geen direct gevolg van de tweede besmetting die is vastgesteld in ons land, maar was al eerder gepland.

Dinsdag komt dan weer een Waalse taskforce bijeen onder leiding van Waals minister van Economie Willy Borsus. Het doel is bedrijven te ondersteunen bij het omgaan met de economische gevolgen van het virus. De Waalse overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek, het Waalse exportagentschap (Awex), het Sogepa-investeringsfonds en middenstandsorganisaties zullen aanwezig zijn.

Er is bezorgdheid dat het virus vertraging van de economische activiteit, leveringsproblemen en cashflowspanningen kan veroorzaken.

Daarnaast vindt op woensdag een vergadering plaats van het overlegcomité, waaraan de verschillende minister-presidenten en de betrokken regioministers aanwezig zullen zijn. (asd)