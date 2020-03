Man (53) uit Ingelmunster met geweld omgebracht, partner bekent

Gerdy D. (53) is om door geweld om het leven gekomen. Zijn partner, Steven M., die vrijdagochtend in alle vroegte zelf de hulpdiensten naar hun woning in Ingelmunster riep, heeft bekentenissen afgelegd. Dat maakt het parket bekend.

Donderdagnacht belde Steven M. zelf de hulpdiensten. Er was iets grondigs misgelopen met zijn partner Gerdy D., met wie hij over enkele maanden zou trouwen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaats, maar konden weinig meer doen.

De autopsie op Gerdy D. heeft uitgewezen dat de man door geweld om het leven is gebracht.

Kabaal

Steven M. werd vrijdagmiddag al opgepakt en als verdachte aangehouden. Hij heeft ondertussen bekentenissen afgelegd, aldus het parket. Dinsdag verschijnt hij voor de onderzoeksrechter die over zijn verdere aanhouding moet beslissen.

Wat er precies in het huis in Ingelmunster gebeurde, is nog onduidelijk. Daarover wil het parket geen verdere informatie geven. Buren hoorden ’s avonds en ’s nachts kabaal.