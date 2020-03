Russell Westbrook loodst Houston Rockets naar zege tegen Celtics

Houston Rockets heeft zaterdag een felbevochten zege geboekt in de NBA. Op bezoek bij Boston Celtics werd in de extra tijd met 110-111 gewonnen.

Architect van dat succes was Houston-sterkhouder Russell Westbrook. Hij liet 41 punten optekenen. Met twee benutte vrije worpen in de laatste 24 seconden bezorgde James Harden de Rockets de overwinning. Harden klokte zo af op 21 punten, bij de thuisploeg was Jayson Tatum goed voor 32 punten.

LA Lakers verloor ondanks de terugkeer van LeBron James met 105-88 bij Memphis Grizzlies. Voor het team uit LA, nog steeds stevig aan de leiding in de Western Conference, kwam er zo een einde aan een reeks van zeven overwinningen op een rij.

Uitslagen

Boston - Houston 110-111 n.v.

Cleveland - Indiana 104-113

San Antonio - Orlando 114-113

Atlanta - Portland 129-117

Miami - Brooklyn 116-113

Phoenix - Golden State 99-115

Memphis - LA Lakers 105-88

New York - Chicago 125-115

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 51 8 0.864

2. Toronto 42 17 0.712

3. Boston 41 18 0.695

4. Miami 38 22 0.633

5. Philadelphia 37 23 0.617

6. Indiana 36 24 0.600

7. Orlando 27 33 0.450

8. Brooklyn 26 33 0.441

9. Washington 21 37 0.362

10. Charlotte 21 38 0.356

11. Chicago 20 40 0.333

12. Detroit 20 41 0.328

13. Atlanta 19 43 0.306

14. New york 18 42 0.300

15. Cleveland 17 43 0.283

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 45 13 0.776

2. Denver 40 19 0.678

3. LA Clippers 40 19 0.678

4. Houston 39 20 0.661

5. Utah 37 22 0.627

6. Oklahoma City 37 23 0.617

7. Dallas 36 24 0.600

8. Memphis 29 31 0.483

9. New Orleans 26 33 0.441

10. San Antonio 25 33 0.431

11. Portland 26 35 0.426

12. Sacramento 25 34 0.424

13. Phoenix 24 37 0.393

14. Minnesota 17 41 0.293

15. Golden State 13 47 0.217

Programma van zondag:

Charlotte - Milwaukee

Minnesota - Dallas

LA Clippers - Philadelphia

Denver - Toronto

Sacramento - Detroit

New Orleans - LA Lakers

Golden State - Washington