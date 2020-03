Tweede besmetting met nieuw coronavirus in België

Er is een tweede persoon met het nieuwe coronavirus besmet in België. Dat meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Deze voormiddag vindt een persconferentie plaats.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block zal rond 11.30 uur een persconferentie geven over de nieuwe besmetting. Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zal aanwezig zijn. 'De patiënt in kwestie vertoont milde klachten maar verkeert voor het overige in goede gezondheid', zegt de minister in een persbericht. De patiënt ligt in quarantaine in het UZ Antwerpen. Dat bevestigde Vinciane Charlier, woordvoerde van FOD Volkgezondheid aan De Standaard. 'Het systeem heeft gewerkt', zegt ze. 'De persoon verbleef in een regio in Frankrijk waar het coronavirus aanwezig was. Toen de persoon zich bij terugkomst slecht voelde, heeft die zich geïsoleerd en laten testen door een arts. Toen de testen positief bleken is de patiënt opgenomen in het UZA, zoals voorzien', zegt Charlier.

UZA is één van de twee refentieziekenhuizen voor het nieuwe coronavirus in ons land. Het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel is door de regering eveneens aangeduid als referentieziekenhuis. In het UZ Leuven is het referentielaboratorium voor ons land, waar stalen worden gecontroleerd op het nieuwe coronavirus.

Het aantal stalen voor een test op het virus liep zaterdag sterk op in het UZ Leuven. Die piek is mogelijk te verklaren door het einde van de krokusvakantie: reizigers keren terug van hun reis en laten zich bij vermoedens van ziekte testen.

'Waakzaam zijn'

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt mensen die op reis gingen naar Noord-Italië ook om extra waakzaam te zijn. 'Het gaat om alle mensen die binnenkort terugkeren of zijn teruggekeerd uit de Lombardije, Emilia-Romagna en Veneto', zegt woordvoerder Joris Moonens. In die regio’s liggen de voornaamste besmettingshaarden van Italië en bij uitbreiding Europa. 'Wie de komende veertien dagen ziekteklachten ontwikkelt als koorts, hoest of een grieperig gevoel heeft, zou best telefonisch contact moeten opnemen met zijn huisarts.' Andere symptomen zijn nog hoofdpijn en een kriebel in de keel.

'We moeten proberen te vermijden dat het virus ook hier opduikt, door mogelijke patiënten ook snel te detecteren.' Dus, als u iets voelt, aldus nog Moonens, bel dan iets sneller dan normaal naar je dokter. Hij of zij kan dan een huisbezoek regelen. 'Als je mogelijk besmet bent, kan je best de wachtzaal van de dokterspraktijk vermijden. Zo kan je niemand anders infecteren.'