Vruchtbare vrouwen komen in de menopauze. Maar ervaren mannen ook een soort overgang met hormonale veranderingen, de zogenaamde 'penopauze'? Wat gebeurt er met je testosterongehalte naarmate je ouder wordt? En hoe groot is de impact op je lichaam en je seksueel functioneren? Topdokter en diensthoofd endocrinologie van UZ Gent Guy T'Sjoen geeft antwoorden in deze video. Over mannelijke lichamelijke en seksuele klachten schreef hij het boek 'Onder de gordel'.

