In het UZ Leuven stromen aanvragen voor tests op het nieuwe coronavirus binnen. Zaterdag kwamen 70 stalen toe, tegenover 10 de dag ervoor. 'Er werd een extra ploeg ingezet, en er is de hele nacht doorgewerkt.'

Het einde van de krokusvakantie speelt vermoedelijk een rol in de stijging van het aantal tests. Families keren terug van vakantie, en er heerst bezorgdheid nu het nieuwe coronavirus zich in Europa verder verspreidt. In het UZ Gent zien ze een piek van vragen: ‘We hebben al tientallen telefoontjes gehad', zegt Karlien Wouters van het UZ Gent. 'Dat zal enkel oplopen, met het einde van de vakantie in zicht’, zegt Wouters. Het UZ Gent is aangeduid voor de Gentse regio om coronapatiënten op te nemen.'

Ook in het UZ Leuven, het referentielaboratorium voor het nieuwe coronavirus in ons land, zien ze de aanvragen pieken. 'Gisteren hebben we veel meer stalen gekregen dan de dag ervoor', zegt de communicatieverantwoordelijke aan De Standaard. '70 tegenover 10 stalen de dag ervoor. Men verwacht vandaag ook meer stalen. Er is een extra ploeg ingezet, en is ’s nachts doorgewerkt. Mensen komen terug van vakantie, waarschijnlijk is dat de reden.'

Thuis in quarantaine

In het UZ Gent kwam zaterdag een gezin langs voor een coronatest. ‘Drie personen uit hetzelfde gezin hebben zich zaterdag gemeld voor een test’, zegt Wouters. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om een gezin dat terugkwam uit Noord-Italië. De resultaten van de tests van het gezin zijn nog niet gekend. Ze vertoonden geen ernstige symptomen en mochten dus thuis in quarantaine verblijven.