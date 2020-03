Na tegenvallende resultaten in de drie eerste Democratische voorverkiezingen heeft Joe Biden (77) zijn eerste zege binnen. En het is een grote overwinning: in de zuidelijke staat South Carolina stemde haast de helft van de Democratische kiezers voor hem.

‘Kort geleden werd deze campagne nog dood verklaard. Maar wij hebben net gewonnen, en we hebben zwaar gewonnen’, riep Joe Biden glunderend, terwijl hij vannacht in South Carolina zijn juichende ...