VN: ‘Minstens 13.000 migranten aan Grieks-Turkse grens’

Zo’n 13.000 mensen zijn naar de Grieks-Turkse grens getrokken nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aankondigde dat hij vluchtelingen die naar Europa willen niet langer tegenhoudt. Dat maakten de Verenigde Naties zaterdag bekend.

‘Minstens 13.000 mensen bevinden zich aan de 212 kilometer lange grens’, stelt de Internationale Organisatie voor Migratie. Volgens het agentschap van de VN zijn daar ook ‘families met jonge kinderen bij’.

Volgens de Turkse president staken sinds vrijdag al 18.000 mensen de grens over, een cijfer dat onmogelijk te bevestigen is. Bewijzen voor die bewering leverde de Turkse president niet. Vrijdag hadden Turkse functionarissen aangegeven dat ze vluchtelingen die naar Europa willen niet langer zouden tegenhouden. Een dag later zei Erdogan dat zelf ook. ‘We gaan de deuren niet sluiten’, aldus Erdogan. Hij zei te verwachten dat tot en met zondag tussen de 25.000 en 30.000 migranten Europa zullen binnentrekken.

De oorzaak van de aankondiging van Erdogan is de Syrische oorlog in Idlib, waar meer dan een miljoen mensen zijn ontheemd, velen van hen willen wanhopig de grens met Turkije over. Maar Turkije wil die nieuwe vluchtelingen niet meer opnemen. Het land vangt al veel ontheemden op.

De Europese Commissie verwacht dat Erdogan de vluchtelingendeal met Europa niet opzegt. Het is niet duidelijk of de grenzen ook écht open staan, of Erdogan vooral aan signaal wil geven aan Europa om de situatie in Syrië ernstig te nemen.