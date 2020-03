Vrouw die op reis was in België besmet met het coronavirus

In het ziekenhuis van Navarra (Spanje) is een vrouw opgenomen van 39 jaar, die besmet raakte met het coronavirus. Opvallend: afgelopen vrijdag keerde ze ziek terug van een vijfdaagse reis uit België. ‘Dit geval is nieuw voor ons’, zegt viroloog Marc Van Ranst.

België blijft - op één besmetting na - voorlopig gespaard van corona. En toch komt het virus steeds dichterbij. Een vrouw werd vrijdag opgenomen in het ziekenhuis van het Spaanse Navarra met ernstige ademhalingsproblemen, nadat ze van een vijfdaagse reis uit ons land was teruggekeerd.

‘Deze patiënt is nieuw voor ons, ook voor Buitenlandse Zaken’, stelt Marc Van Ranst aan Het Nieuwsblad. ‘We gaan dit zeker verder onderzoeken.’ Voorlopig is het te vroeg om over dit specifieke geval iets te zeggen. ‘Het zou kunnen dat op haar terugreis is besmet geraakt. Wie zal het zeggen? Europese staatsburgers kunnen gaan en staan waar ze willen.’

De jonge vrouw bleek toen ze weer thuis was in Spanje een dubbele longontsteking te hebben. Onmiddellijk werd ze overgebracht naar het Complejo Hospitalario de Navarra, waar ze getest werd op Corona. Het staal van de buitenlandse Spaanse, die al jaren in Pamplona woont, bleek positief.

Intensieve zorgen

Meteen werd ze geïsoleerd, zo werd op een persconferentie meegedeeld. De jonge vrouw is er, naar verluidt, ernstig aan toe en ligt op intensieve zorgen. Santos Induràin, minister van Volksgezondheid van de regio Navarra, voegde er nog aan toe dan België niet op de lijst staat van risicolanden.

Epidemiologen van het Spaanse Instituut voor Pubieke Gezondheid, onderzoeken nu met wie de patiënt in contact gekomen is. Wie haar familie en vrienden zijn. Dit om nieuwe infecties te voorkomen.

Ook Spanje is zwaar getroffen door het coronavirus. Het land telt momenteel 45 besmettingen. Honderden mensen worden ook in hun hotel op Tenerife in quarantaine gehouden. Tien Belgen, die er verbleven, zijn intussen thuis. De andere honderd Belgen moeten nog tot en met 9 maart wachten vooraleer ze weer mogen vertrekken.

Volg de laatste ontwikkelingen over het nieuwe coronavirus in onze liveblog.