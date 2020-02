Eupen verslaat Moeskroen en is zeker van het behoud

Eupen heeft zich zaterdagavond verzekerd van een jaartje langer Jupiler Pro League. De Panda’s wonnen met 2-1 van Moeskroen en zijn zo zeker van het behoud.

Eupen had een duidelijke opdracht bij de aftrap: een puntje betekende een seizoen langer voetballen in de Jupiler Pro League. Nils Schouterden stond aan de aftrap en kon na een kwartiertje bijna Jean Butez verrassen. De doelman van Moeskroen kon maar net de bal van onder zijn lat wegduwen, maar duwde het leer op de knikker van Andreas Beck. De rechtsachter kon echter niet afwerken. Op bijna dezelfde positie als waar Beck stond, kreeg ook Prevljak een grote kans om de score te openen. Maar een Waals been verhinderde de inzet. Dat gebeurde ook bij Cools, die goed inliep nadat Moeskroen de bal niet kon wegwerken.

Eupen kwam op achterstand dankzij flink wat pech. Franck Boya was de boosdoener met een afgeweken schot, dat dankzij Olivier Verdon in doel belandde.

Prevljak zorgde op slag van rust toch nog voor de gelijkmaker. De spits had het moeilijk, maar kon met een intikker toch al zijn derde doelpunt voor Eupen maken. Een verdiende gelijkmaker voor de Panda’s, voldoende voor het behoud ook.

Dubbele wissel

Moeskroen-coach Philippe Saint-Jean greep in bij de rust. Zowel Babacar Dione als Zakaria Atteri, een jonge negentienjarige Belg, kreeg een kans om zich te bewijzen op Le Canonnier. Marko Bakic pegelde een botsende bal nipt over, Prevljak dwong Butez tot een platte redding. Het was uiteindelijk Knowledge Musona die de Panda’s over de streep trok. De huurling van Anderlecht kreeg iets te veel ruimte van Atteri en kon een vrije trap van dichtbij oppikken. Hij fusilleerde van dichtbij Butez. The Smiling Assassin met het doelpunt van de redding.

Moeskroen antwoordde via Garcia, die met zijn rechter de bal in de hoek plaatste. Ook De Wolf zat in die hoek, dus ging het Henegouwse feestje niet door. Nu ja, feest. De Kehrweg kon vanavond dan wel het behoud vieren, maar deed dat met nog geen drieduizend aanwezigen. Eupen kreeg de partij intussen steeds meer in handen. De jonge Konan N’Dri liet zich in het slotkwartier opmerken met een goede invalbeurt. Voor hem wacht wellicht best wat speeltijd eens de play-offs begonnen zijn.

Een andere invaller werd door N’Dri perfect aangespeeld in de zestien, maar Saied Ezatolahi miste onbegrijpelijk. Even voordien kon Verdon nog de gelijkmaker van Ciranni verhinderen. Het bleek uiteindelijk de avond van Eupen, want de Panda’s haalden de beslissende driepunter behoorlijk makkelijk binnen.