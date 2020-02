Zulte Waregem geeft zege in extra tijd uit handen

KV Kortrijk is het zwarte beest van Essevee. Na zes opeenvolgende nederlagen konden de Boeren weer niet winnen van de Kerels. Bruno en De fauw brachten de thuisploeg 2-0 voor. Na de pauze waren de Kerels de betere. Moffi zorgde voor de 2-1. In de extra tijd knikte Tuta de gelijkmaker nog binnen. Een oorverdovende stilte streek neer over het Regenboogstadion.

Veel meer dan de eer van Zuid-West-Vlaanderen stond er niet op het spel in de derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk. De thuisaanhang pakte uit met een tifo: “Time for vendetta.” Vrij vertaald: tijd voor wraak. Essevee had iets recht te zetten nadat het zes opeenvolgende keren van de Kerels had verloren. De meegereisde fans van KV Kortrijk herinnerden het Regenboogstadion daar maar al te graag aan en haalden het opschrift 'Breng ons naar de 7de hemel' boven.

Over naar het sportieve luik dan. KV Kortrijk legde de betere combinaties op de mat en had in het eerste halfuur de beste mogelijkheden. Sissako lanceerde ongewild Mboyo, maar die mikte in het zijnet. De kopbal van Moffi kon Bansen niet verontrusten. Na een tiental minuten kwam Essevee beter in de wedstrijd. KVK eiste het merendeel van het balbezit op, de laatste pass was te vaak onzuiver.

Het niveau verwaterde. De harde kern van Essevee vond het tijd dan maar om te antwoorden op de spreuk die KV Kortrijk ophing voor de aftrap. In de sfeertribune verrezen de spreuken “Europese trips, spelen voor de titel, bekerwinsten, dat is pas de zevende hemel.” Waarmee Zulte Waregem de aanhang van KV Kortrijk nog eens wilde herinneren aan het iets succesvollere verleden.

Op het halfuur kwamen de Boeren quasi uit het niets op voorsprong. Berahino legde Golubovic in de luren, zijn harde knal bereikte aan de tweede paal Bruno. Die twijfelde niet: 1-0. Eindelijk zat er meer leven in deze derby. Kortrijk reageerde via een trap van De Sart, Bansen duwde in hoekschop. Vossen zag zijn volley gepareerd worden door Jakubech. Net voor rust ging Walsh neer over het been van Golubovic. Ref Van Driessche floot, maar Bruno had de afvallende bal in doel geknald. Wat nu? De VAR riep de scheidsrechter naar het televisiescherm: strafschop. De fauw zette de elfmeter om: 2-0.

Kortrijkse storm

Match gespeeld zou je dan denken. Niets was minder waar. Al vlug in de tweede periode zorgde Moffi met een rake kopbal voor de aansluitingstreffer. De Sart mikte een vrijschop op de paal. Essevee kwam met de schrik vrij. Mboyo zonderde Moffi alleen af voor Bansen, de Duitser stond pal. Zulte Waregem moest zich beperken tot verdedigen. Alweer kroop het door het oog van de naald. De gelijkmaker van Moffi werd afgekeurd voor nipt buitenspel. Op een zeldzame tegenprik mikte Larin net voorlangs.

KV Kortrijk geraakte er voetballend minder door en hanteerde vaker de lange bal. Aan de overkant mikte Dompé onbegrijpelijk de 3-1 over de kooi van Jakubech. Een voetbalwijsheid zegt: wie zijn kansen niet afmaakt, krijg het deksel op de neus. En zo geschiedde. Tuta knikte in de extra tijd de 2-2 tegen de netten.

De late gelijkmaker veroorzaakte een directe leegloop in het Regenboogstadion en er klonk zelfs gefluit. Na zes opeenvolgende nederlagen is Essevee er opnieuw niet in geslaagd om KV Kortrijk te kloppen.