Opnieuw stevige loting voor Kim Clijsters: Limburgse moet voorbij nummer vijftien van de wereld

Kim Clijsters neemt het maandag of dinsdag op tegen Johanna Konta op het toernooi van Monterrey. De Britse is momenteel het nummer vijftien van de wereld en was gisterenochtend nog sparringpartner van onze landgenote.

Konta speelde vorig jaar nog de halve finale van Roland Garros, eerder deed ze dat al op de Australian Open (2016) en op Wimbledon (2017). Haar hoogste plek op de WTA-lijst was vierde. Net als in haar eerste wedstrijd sinds haar comeback krijgt Clijsters dus een stevige tegenstandster voor de kiezen. Die eerste wedstrijd verloor ze in Dubai van Garbine Muguruza.

Konta is het tweede reekshoofd in Monterrey. Als Clijsters haar klopt, komt ze daarna uit tegen Heather Watson of Tatjana Maria. Onze andere landgenote, Kirsten Flipkens, begint tegen de Chinese Wang.

