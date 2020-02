Fabio Van Den Bossche zestiende in omnium op WK, Fransman Benjamin Thomas wint

Fabio Van Den Bossche (19) is als zestiende geëindigd in het omnium. De indrukwekkende Fransman Benjamin Thomas pakte goud, voor de Nederlander Jan-Willem van Schip en de Brit Matthew Walls.

De zege in de scratch was voor de Fransman Benjamin Thomas, voor de Brit Matthew Walls en de Deen Lasse Norman Hansen. Titelverdediger Jan-Willem van Schip werd zevende, Elia Viviani negende en Roger Kluge elfde.

In de temporace glipte Thomas er meteen vandoor en pakte zo elf punten. Jan- Willem van Schip deed het hem na en pakte zelfs een ronde (met bijhorende twintig punten). Ook Roger Kluge pakte een bonusronde, net als Thomas en Lasse Norman Hansen. De zege was dus voor Van Schip, voor Thomas en Kluge. Fabio Van Den Bossche werd twaalfde.

Halfweg leidde Thomas voor Lasse Norman Hansen en Jan-Willem Van Schip. Roger Kluge was zesde, Elia Viviani pas twaalfde. Van Den Bossche stond vijftiende.

Benjamin Thomas. Foto: Photo News

In de afvalling ontsnapte Van Den Bossche eerst een paar keer maar hij moest toch tevreden zijn met de vijftiende plaats. De zege was voor de Nieuw-Zeelander Campbell Stewart die in de finale afrekende met Roger Kluge.

Met nog alleen de puntenkoers te rijden stond Van Den Bossche vijftiende. De Fransman Benjamin Thomas leidt, voor Jan-Willem van Schip en Lotto-Soudal-renner Roger Kluge. Elia Viviani stond pas tiende.

Thomas legde in de puntenkoers meteen zijn kaarten of tafel en won de eerste spurt. Hij controleerde de koers volledig en pakte verdiend het goud. Jan-Willem van Schip pakte zilver, de Britt Matthew Walls brons. Roger Kluge viel net naast het podium, Elia Viviani werd negende.

Van Den Bossche, die moest invallen voor Lindsay De Vylder nadat die vrijdag op training ten val kwam, werd uiteindelijk zestiende. Als negentienjarige debutant tussen al dat geweld zeker niet slecht.