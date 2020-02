Klimaatactivisten van Extinction Rebellion Gent hebben het opnieuw op banken gemunt

Een vijftigtal klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) Gent en andere organisaties hebben zaterdagnamiddag actiegevoerd aan de ingang van een filiaal van ING op de Gentse Kouter. Ze voerden er actie tegen alle grootbanken die nog steeds investeren in fossiele brandstoffen.

Eind januari had Extinction Rebellion Gent al een eerste actie gevoerd: een sit-in met een vijftiental mensen voor PNB Paribas Fortis vlakbij de Kouter. Zaterdag volgde een tweede sit-in, voor de ING-bank, ditmaal samen met een aantal andere organisaties waaronder Fairfin, Students For Climate Gent, Youth For Climate Gent, Teachers For Climate en Greenpeace Gent.

Met deze acties willen de actievoerders de banken wijzen op hun verantwoordelijkheid in de teloorgang van de planeet, zeggen ze. ‘Het merendeel van de banken kiest er bewust voor om nog steeds massaal te investeren in vervuilende industrieën en de ontginning van fossiele brandstoffen, puur uit winstbejag’, zegt Geert Calis van XR. ‘Met deze actie wil XR Gent ook burgers stimuleren om hun geld te desinvesteren van vervuilende banken, en om te eisen van hun bank dat hun spaargeld enkel in écht duurzame projecten wordt geïnvesteerd.’

‘Nie neuten, nie pleuje’: de activisten voeren op Gentse wijze actie. Foto: BELGA

Een vijftig mensen vatten post voor de bank, er werden slogans geroepen en posters opgehangen en voorbijgangers en bezoekers van de bank kregen een flyer. ‘Vrijwel alle banken beweren “duurzame fondsen” aan te bieden. In de meeste gevallen gaat dit over pure greenwashing, windowdressing of zelfs misleiding. Want in werkelijkheid blijven de meeste grootbanken grootschalig investeren in fossiele brandstoffen’, zegt Calis nog. ‘We moeten de financiële wereld stoppen om te blijven investeren in de oorzaken van de klimaat- en ecologische crisis. Wij verzetten ons tegen de illusie van ongelimiteerde economische groei, greenwashing, onderdrukking en sociale ongelijkheid.’