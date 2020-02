Grootvader die peuter liet vallen van cruiseschip, pleit schuldig

De grootvader van peuter Chloe, het meisje dat vorige zomer overleed nadat ze op een cruiseschip in Puerto Rico van de elfde verdieping viel, heeft schuldig gepleit aan de dood van het kind.

De Amerikaanse Chloe was amper 18 maande oud toen ze overleed aan haar verwondingen door een tragisch ongeval op een cruiseschip. Toen de ‘Freedom of the Seas’ aanmeerde in Puerto Rico vorig jaar in juli, was het meisje aan het spelen met haar grootvader op de kinderafdeling van het schip, op de elfde verdieping. Tijdens het spelen liet Salvatore Anello het kind even op een verhoog zitten aan het raam, om naar haar broer te kijken die op een andere verdieping vertoefde. Een onschuldig gebaar, dacht hij, want hij zag niet dat er geen glazen wand was. Het kind viel naar omlaag en kwam op het onderliggende dek terecht.

Anello werd in oktober beschuldigd van nalatigheid met de dood van Chloe tot gevolg. Tot grote verbazing van de familie. De ouders van Chloe namen een advocaat onder de arm en klagen op hun beurt de exploitant van het cruiseschip, Royal Caribbean International, aan wegens nalatigheid. ‘Het verhaal dat nu verteld wordt, is niet de volledige waarheid”, zeggen ze. ‘De politie zegt dat haar grootvader Chloe uit het raam liet bungelen, maar dat is niet waar. Hij zette haar op de verhoging voor het raam, want hij dacht dat er glas in zat terwijl dat niet het geval was. Toen hij zich even omdraaide, was ze verdwenen.’

Schuldig

Ondanks de steun van zijn familie, heeft Anello nu besloten toch schuldig te pleiten. ‘Ik hoop dat het mijn gezin kan helpen, dat het ons een beetje uit deze nachtmerrie haalt’, zegt hij. Anello zal niet naar de gevangenis moeten in Puerto Rico, hij zal toestemming krijgen om voorwaardelijk te dienen in zijn thuisstaat Indiana. ‘Ik hoop dat we nu al onze aandacht kunnen richten op het rouwen om Chloe.’