Stoffel Vandoorne start pas als achttiende tijdens Formule E-race Marrakesh

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kende geen al te beste kwalificatie voor de Formule E-race in Marrakesh, de vijfde race van het seizoen. De Portugees Antonio Felix da Costa veroverde de pole.

Vandoorne, die momenteel vierde staat in het kampioenschap op negen punten van leider Mitch Evans, moest tijdens de kwalificatie tevreden zijn met slechts de achttiende tijd. Teamgenoot Nyck de Vries deed het stukken beter en mag als vierde aan de race beginnen.

Een verklaring voor de mindere kwalificatie van Stoffel Vandoorne lag in het feit dat hij met zijn Mercedes in de eerste van vier groepen moest aanvatten. In de praktijk betekent dat je de baan mag 'schoonvegen' en in veel stof en rommel dat op de baan ligt moet rijden. Dit komt de rondetijden uiteraard niet ten goede en Vandoorne mocht dus een goede kwalificatie al meteen vergeten.

Het kan echter nog erger want Mitch Evans, de winnaar in Mexico en de snelste rijder tijdens de oefensessies, werd door zijn team te laat op de baan gestuurd waardoor hij geen tijd kon neerzetten. De leider in het kampioenschap moet daardoor helemaal als laatste starten.

In de allesbeslissende superpole-sessie was het Antonio Felix da Costa die de snelste tijd reed en nipt sneller was dan Maximilian Günther die naast hem op de eerste startrij zal vertrekken.

