Jongen steekt buschauffeur De Lijn in de borst: ‘Traumatisch’

In het Nederlandse Hulst, in de provincie Zeeland, is vrijdagavond een Belgische buschauffeur neergestoken door jongeren. Dat meldt de Nederlandse politie en De Lijn bevestigt aan Het Nieuwsblad. ‘Iedereen is erg geschrokken.’

De buschauffeur stapte vrijdagavond omstreeks 18 uur terug op zijn bus, aan een bushalte in de Zandstraat, om de route richting België te hervatten. Er stapten op dat moment een aantal jongeren op de bus die ruzie zochten met andere passagiers. Er werd ook tegen de ramen van de bus geslagen. Daarop zou de buschauffeur hen aangesproken hebben.

Verdachte in het vizier

De chauffeur verzocht het drietal het voertuig te verlaten, maar een jongen weigerde dat te doen en dreigde met een mes dat hij op zak had. Uiteindelijk verliet hij toch het voertuig. Omdat hij buiten nog meer amok maakte en op de bus sloeg, zou de chauffeur zijn gsm genomen hebben om de jongen te filmen. Die zou vervolgens terug de bus opgestapt zijn en de chauffeur aangevallen hebben met het mes. De chauffeur heeft een snijwonde op de borst.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een verdachte op het spoor dankzij het beeldmateriaal.

Traumatische ervaring

Karen Van der Sype, woordvoerster bij De Lijn, bevestigt de steekpartij net over de Nederlandse grens. ‘Een van onze chauffeurs raakte aan de eindhalte betrokken bij een incident met een groepje jongeren. Hij kreeg daarbij een messteek in de borst. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.’

Van der Sype benadrukt wel dat het niet om een risicolijn gaat. Of de buschauffeur de baldadige jongeren filmde met zijn smartphone, zoals de Nederlandse politie suggereert, kon ze niet bevestigen. ‘Wel zijn er camerabeelden in de bus die de Nederlandse politie momenteel analyseert. We kunnen enkel hopen dat de dader snel gevat wordt.’

Volgens de vervoersmaatschappij laat het incident zijn sporen na. ‘Het gaat uiteraard om een zeer traumatische ervaring en iedereen bij De Lijn is enorm geschrokken door het voorval.’ Iedere chauffeur krijgt bij De Lijn een opleiding ‘hoe om te gaan met agressie’, ook het slachtoffer in kwestie had die gevolgd.