Trucks voortaan geflitst bij inhalen tijdens regenweer

Truckers kunnen het inhaalverbod bij regenweer binnenkort niet meer overal ongestraft negeren. Op veertien plaatsen langs Vlaamse snelwegen komen camera’s met een regensensor, die overtreders zullen flitsen. Dit jaar nog wordt gestart met de installatie, bericht Het Laatste Nieuws zaterdag.

Bij neerslag mogen vrachtwagens in ons land niet inhalen, een regel die al geldt sinds 2004. Toch doen veel truckers dat wél - volgens een steekproef van Touring zelfs één op de drie. In de hoop daar een einde aan te maken, komen er nog dit jaar camera’s die uitgerust zijn met een regensensor, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. De camera’s zijn onder meer gepland op de E40 ter hoogte van Bertem en van Drongen en op de E313 ter hoogte van Lummen, telkens in beide richtingen.

Toenmalig Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) beloofde eind 2018 dat die camera’s er in de eerste helft van 2019 al zouden komen, maar sindsdien bleef het stil. ‘Onze administratie heeft na die beslissing vastgesteld dat de bestaande camera-apparatuur verouderd is’, zegt Veva Daniels, woordvoerder van Wegen en Verkeer.

Het agentschap kiest er daarom voor om de verouderde systemen te vernieuwen en er meteen een regensensor aan te koppelen. Daniels: ‘We beginnen alleszins nog dit jaar met de installatie van veertien camera’s die kunnen meten of er neerslag valt. Wanneer die allemaal operationeel zullen zijn, kunnen we nu nog niet zeggen. Maar eenmaal dat in orde is, zullen vrachtwagenchauffeurs die zich bij regenweer niet aan de regels houden door automatische apparatuur betrapt worden.’