Na ‘Als je eens wist’ piekt aantal meldingen van kindermishandeling

Door Als je eens wist, het Canvasprogramma over kindermishandeling, hebben veel meer mensen gebeld met hulplijn 1712, de centra voor Kindermishandeling en Tele-Onthaal.

Tussen 10 en 27 februari kwamen er 429 oproepen binnen bij hulplijn 1712, of driekwart meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ruim driehonderd personen belden of mailden over kindermishandeling. Bij tientallen oproepen ging het over kindermishandeling van vroeger.

‘De telefoon stond niet stil’, zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van 1712. ‘De tv-documentaire van Hilde Van Mieghem heeft bij veel slachtoffers van vroeger misbruik iets losgemaakt. Ze contacteerden ons om hun verhaal te vertellen of met een concrete hulpvraag. Dat is goed, want wij zijn er ook voor hen.’

Voor de rest namen vooral volwassenen uit de omgeving van het kind contact met de hulplijn: ouders, stiefouders, grootouders of andere familie­leden, soms ook bezorgde buren of kennissen.

1712 is een hulplijn voor alle burgers – jong of ouder – die vragen hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ze is gratis en anoniem, en bereikbaar via telefoon en chat op werkdagen.

De vertrouwenscentra ­kindermishandeling zagen het aantal unieke meldingen met 25 procent toenemen. ‘We merken al een tijdje dat er meer professionals contact nemen met vragen over of vermoedens van kindermishandeling’, zegt Kristof Desair, directeur van het Vertrouwenscentrum in Vlaams-Brabant. ‘Dat is hoopgevend. We pleiten al langer voor een grotere alertheid voor de problematiek.’

Ook Tele-Onthaal noteerde een forse stijging. In vergelijking met andere tv-programma’s waarbij de info van Tele-Onthaal getoond wordt, werden er vier keer meer gesprekken over kindermishandeling gevoerd. Vooral de eerste uitzending veroorzaakte een piek. Er belden opvallend meer vrouwen dan gewoonlijk, en meer oudere mensen, die het over misbruik in hun jeugd wilden hebben, en over de gevolgen daarvan: gebrek aan zelfvertrouwen, schaamte, onmacht, gevoelens van verlatenheid en eenzaamheid.

