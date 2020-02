Beerschot heeft geen advocaten nodig om derde promotiefinale op rij te halen

Oef. De strijd om de promotiefinale in 1B is dan toch door voetballers en niet door advocaten gewonnen. Beerschot won een tumultueuze match bij het geplaagde Lokeren en mag voor het derde jaar op rij naar de promotiefinale omdat Westerlo onderuit ging bij een sterk Union.

Het was een wreed toeval dat net de wedstrijd waar Beerschot nog voluit voor een promotiefinale ging ook de ‘misschien wel laatste’ match was van het zo geplaagde Lokeren, dat al weken tegen het faillissement aan hikt. Het scenario was al even wreed voor de club die nog maar een jaar geleden uit eerste klasse zakte. Vlak na rust pakte Ben Harush een tweede gele kaart, enkele minuten later werd ook Jelle Van Damme uitgesloten voor een ogenschijnlijk ongelukkige botsing. Lokeren bleef nog met negen over. Op dat moment was Beerschot al op weg naar de promotiefinale door goals van Frédéric Frans en Marius Noubissi, maar ook doordat concurrent Westerlo op zijn donder kreeg van een sterk Union.

De triomf van Beerschot werd een (seizoens?-)einde in mineur voor negen Lokeren-spelers, waar de supporters zich lieten gelden. Ze zwaaiden met blaadjes met een verbodsbord voor eigenaar/voorzitter Louis de Vries en na de dubbele rode kaart moest de politie zelfs even uitrukken om de thuisfans in toom te houden. De wedstrijd moest een kwartier stilgelegd worden. ‘Ongehoord’, vond een zichtbaar geëmotioneerd Lokeren-icoon Killian Overmeire. ‘Als ze op zo’n manier voor het vak van de supporters gaan staan, dan daag je hen gewoon uit. Die mensen zitten al in de miserie en dan ga je het er nog een beetje extra induwen, dat kan gewoon niet.’

Bij Beerschot lieten ze het niet aan hun hart komen. Het speelt op zondag 8 en zaterdag 14 maart de promotiefinales tegen OH Leuven, dat een zware 4-1 om de oren kreeg van Virton en in de competitie al voor de derde keer op rij verloor. Voor Beerschot wordt het de derde promotiefinale op rij nadat het de voorbije twee jaar zowel tegen Cercle Brugge als tegen KV Mechelen in de ultieme slotfase telkens misliep.