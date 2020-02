Directeur Manfred Sellink weg bij KMSKA

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) neemt ‘in onderling overleg’ afscheid van zijn directeur Manfred Sellink.

Manfred Sellink is niet langer directeur en hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), dat al jaren dicht is voor renovatie. Dat meldt Gazet van Antwerpen en het nieuws werd intussen ook bevestigd aan onze redactie.

Over de exit van Sellink werd woensdagavond unaniem beslist tijdens de raad van bestuur van het museum. ‘Het is een afscheid in onderling overleg’, zegt Luk Lemmens, voorzitter van de raad van bestuur. Over de reden van het vertrek wil Lemmens alleen maar kwijt dat ‘er in en buiten het museum geen draagvlak meer is voor Manfred Sellink’.

Sellink was sinds 2014 directeur van het KMSKA. De afgelopen jaren was hij vaak afwezig op de vloer, onder meer omdat hij als cocurator optrad voor de Bruegel-tentoonstelling in het Kunsthistorisches Museum in Wenen. Hij had de voorbije maanden ook last van gezondheidsproblemen, maar die zouden los staan van zijn vertrek.

Zakelijk directeur Carmen Willems neemt als waarnemend directeur de functie van Sellink over. Het museum wil nu zijn tijd nemen om te bekijken hoe de functie van de definitieve opvolger van Sellink moet worden ingevuld. Manfred Sellink wenste zelf niet te reageren.

Problemen met heropening

Het KMSKA is sinds 2011 dicht voor renovatie- en restauratiewerken. De heropening van het museum werd verschillende keren uitgesteld. Het museum heeft nu als heropeningsdatum 2022 voor ogen, maar wil geen precieze datum meer plakken op de heropening. De verbouwing bleek complexer en duurder dan gepland, onder meer door stabiliteitsproblemen. Het renovatieproject gaat stilaan zijn laatste fase in. Er moet onder meer nog een kantoorzone worden gebouwd en een tuin worden aangelegd. Het totale kostenplaatje wordt op negentig miljoen euro geraamd. De collectie van het KMSKA omvat beeldende kunst uit de Zuidelijke Nederlanden van de veertiende tot de twintigste eeuw, met onder meer werken van Rubens, Van Eyck en Ensor.