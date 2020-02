Manifestanten stichten brand: station in Parijs deels gesloten

De avondspits in het Parijse station Gare de Lyon is vrijdagavond zwaar verstoord door rellen. Aanleiding is een manifestatieverbod voor tegenstanders van de Congolese ster Fally Ipupa die in Bercy optreedt. In de buurt werd onder meer auto’s in brand gestoken.

Even werd het gerucht verspreid dat het station in brand stond. Omdat er in de buurt een grote rookwolk te zien was. Maar die was afkomstig van in brand gestoken voertuigen. Er werden onder meer vuilnisbakken en scooters in brand gestoken.

Het spoorbedrijf SNCF meldde dat er buiten het station in het zuidoosten van de Franse hoofdstad manifestaties aan de gang waren. Daarom werd het station ook tijdelijk gedeeltelijk gesloten.

Manifestation aux abords de la gare de Lyon... pic.twitter.com/Zm3kWDoNQk — berenger cernon (@slappy_w) February 28, 2020

‘Er zijn incidenten in de buurt van het treinstation Gare de Lyon in Parijs, die te maken hebben met een manifestatieverbod voor tegenstanders van de Congolese ster Fally Ipupa die in Bercy optreedt. De rellen hebben geleid tot een gedeeltelijke evacuatie van heet station Gare de Lyon’, zo meldde de Franse politie.

‘De politie is tussenbeide gekomen’, zegt de Parijse prefectuur. Op beelden is te zien hoe manifestanten de brandweer tegenhouden.

Omdat er rellen verwacht werden door het optreden van de Congolese muziekvedette had de Parijse politie een manifestatieverbod uitgevaardigd rond de concertarena. Maar dat belette tegenstanders van Fally Ipupa niet om te protesteren tegen het optreden.

De tegenstanders van de zanger nemen het niet dat hij zich heeft geassocieerd met de politiek van de vroegere Congolese president Joseph Kabila en zijn opvolger Félix Tshisekedi.