Chaos in 1B: Virton-Beerschot moet toch niet herspeeld worden

De inhaalwedstrijd tussen Virton en Beerschot die voorzien was op maandag gaat niet door tot alle beroepsprocedures uitgeput zijn. De Luxemburgers steunen hiervoor op een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg in de provincie. Hierdoor krijgen Virton en Westerlo gelijk.

Op straffe van dwangsommen is de replay tussen Virton en Beerschot, door de kalendermanager van de Pro League voorzien op 2 maart, geannuleerd. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Aarlen vrijdag beslist in kort geding, aangespannen door Virton en Westerlo. Ook de nietigverklaring van de partij in kwestie is voorlopig geannuleerd, tot alle beroepsprocedures (evocatie en het BAS) uitgeput zijn.

Vorige week werd Virton-Beerschot (1-0) van de 23e speeldag in 1B nietig verklaard. De beslissing van scheidsrechter Denil om de winnende treffer goed te keuren, was een inbreuk op de spelregels, oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond. Virton en Westerlo kondigde een procedure aan bij het BAS, maar dat orgaan verklaarde zich onbevoegd. Een vrijwillige arbitrage kon wel, maar daarvoor gaven de KBVB, de Pro League en Beerschot geen akkoord.

Daarop spanden Westerlo en Virton een kortgedingprocedure aan in Aarlen. Een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg schort zowel de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep als de kalendermanager op. Tot er een finale uitspraak is, mag de replay Virton-Beerschot niet afgewerkt worden.