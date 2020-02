Noorwegen sloopt gebouw met muurschilderingen Picasso

In Noorwegen heeft de overheid definitief toestemming gegeven om een gebouw met enkele muurschilderingen van de Spaanse kunstenaar Pablo Picasso in Oslo te slopen.

Er was behoorlijk wat verzet tegen de sloop die in 2014 goedgekeurd werd, maar nu is de knoop doorgehakt: het gebouw werd in 2011 zwaar beschadigd bij een bomaanslag door Anders Breivik en verder uitstel zou alleen maar tot hogere kosten leiden, vindt de overheid.

De muurschilderingen – De visser (foto) en De zeemeeuw – zullen wel gerecupereerd worden en op een andere plaats tentoongesteld worden.

Een naburig gebouw dat ook beschadigd raakte door de aanslag van Breivik en waar ook drie muurschilderingen van Picasso op prijken, wordt niet afgebroken.