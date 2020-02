Een goede film (of ritmisch opwippende konten)

‘Hell or high water’: als u nog eens een goede film wil zien, dit is er een. Vanavond begint ook het nieuwe seizoen van Temptation Island. Dit zijn onze tv-tips.

1. HELL OR HIGH WATER

Canvas 21.10-22.50 uur

Als David MacKenzie deze moderne western niet had gemaakt, dan hadden de gebroeders Coen het moeten doen. Geweldige sfeer, relevante commentaar op de financiële crisis van 2008, en als u nog een troefkaart nodig hebt om u te overtuigen: Jeff Bridges.

2. NOTHING PERSONAL

NPO 2 23.30-0.50 uur

Mooie Nederlands-Ierse film over de vreemde relatie tussen een jonge Nederlandse vrouw en een oudere Ierse weduwnaar, op wiens boerderij ze aan de slag gaat. Aanvankelijk verwarrend, omdat de Nederlandse actrice Lotte Verbeek er Ierser uitziet dan de meeste Ieren.

3. TEMPTATION ISLAND

Vijf 20.35-22.35 uur

Ritmisch opwippende konten onder strategisch gedrapeerde lakens, in het donker gefilmd met een in de hoek van de kamer tegen het plafond geschroefde beveiligingscamera, waardoor de actie in groezelig zwart-wit op uw scherm komt. Als dat uw favoriete porno-niche is, stem dan vanaf vanavond zeker af op Vijf, want daar is Temptation Island weer.

4. TERZAKE

Canvas, 20.00 uur

Terzake ontvangt vandaag vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) en correspondente Judit Neurink, die het hebben over het felgeplaagde Idlib in Syrië.

Verder is er ook nog aandacht voor de Amerikaanse voorverkiezingen die morgen in de staat South Carolina gehouden worden.