Oliebedrijf onder vuur voor ‘afschuwelijke’ sticker Greta Thunberg

Een Canadees oliebedrijf ligt onder vuur wegens een pornografische sticker van de 17-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Het bedrijf ontkent elke betrokkenheid.

Leela Sharon Aheer, de minister van Vrouwenrechten van de Canadese provincie Alberta, noemt de afbeelding onaanvaardbaar, vernederend en afschuwelijk. ‘Dit is niet waar onze provincie voor staat. Wie verantwoordelijk is, zou zich moeten schamen en zich onmiddellijk excuseren.’

Het gaat om een tekening van een naakte vrouw met twee vlechtjes in een seksuele positie. Twee handen houden de vlechtjes vast en op de onderrug staat ‘Greta’ geschreven, met daaronder het logo van het bedrijf X-Site Energy Services.

‘Dit is walgelijk’, zegt Michelle Lynn Narang, lid van het gemeentebestuur van Rocky Mountain House, op Facebook. ‘Ik ben gedegouteerd dat X-Site Energy Services denkt dat de hardwerkende mannen en vrouwen in de energiesector deze afbeelding van een kind dat duidelijk verkracht wordt, zouden goedkeuren. Ik heb met de algemeen directeur van het bedrijf gebeld. Hij is op de hoogte en steunt de boodschap. Zijn reactie was: “Ze is geen kind, ze is 17.” Het maakt me niet uit of je het eens bent met de klaagzangen van een kind — in Canada verkrachten we geen vrouwen en meisjes om hen een lesje te leren.’

Een vriend die in de oliesector werkt zag volgens haar hoe een werknemer van X-Site de sticker uitdeelde. Ze roept op om haar bericht te delen, en haar oproep kreeg gevolg.

Klachten

Het bedrijf ontkent in lokale media dat het iets met de sticker te maken heeft. ‘Het is niet van X-Site of een werknemer, iemand anders heeft het gedaan’, zegt algemeen directeur Doug Sparrow. ‘Dat is alles wat ik weet.’

Tegenover Global News antwoordde hij op de vraag of X-Site de sticker heeft laten printen dat zijn bedrijf de foto niet online heeft gepost. ‘Ik heb het nooit gepost, ik ben geen pedofiel.’

Zijn bedrijf heeft honderden e-mails en klachten op sociale media gekregen. Intussen heeft het zijn socialemediakanalen afgesloten.

De politie heeft laten weten dat het op de hoogte is van de sticker.