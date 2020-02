Queen Sono, een serie over een Zuid-Afrikaanse spion, is de eerste Afrikaanse ‘original’ Netflixserie. De serie ging vrijdag in première op Netflix, en is ook in België beschikbaar.

De zesdelige serie werd geschreven en geregisseerd door Kagiso Lediga, een stand-up comedian in Zuid-Afrika, die in die hoedanigheid al meerdere prijzen won. De serie werd gefilmd op verschillende locaties over het volledige Afrikaanse continent.

‘Het is zo belangrijk dat we de controle krijgen over onze eigen verhaallijn, want we zijn het beu enkel series te zien over Afrika waarin mensen het moeilijk hebben’, zegt hoofdrolspeler Pearl Thusi.

In de serie wil Queen Sono de waarheid ontdekken over de brutale moord op haar moeder, een anti-apartheidstrijder. De serie is een mengeling van misdaadbestrijding en de persoonlijke problemen van het hoofdpersonage. Ze krijgt te maken met corruptie, en zoals de Britse spion James Bond, neemt ook Queen Sono het niet al te nauw met de regels.