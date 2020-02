Het Brusselse metrostation Kunst-Wet was vrijdagnamiddag drie kwartier afgesloten, tot 16.15 uur. Er was een verdacht pakket aangetroffen.

Na onderzoek door de bevoegde diensten bleek het niet verdacht. Dat meldt MIVB-woordvoerster An Van hamme. Sinds 16.15 uur kunnen reizigers het station dus weer in of er overstappen. Al die tijd zijn de metro’s wel blijven rijden, ze konden alleen niet stoppen in Kunst-Wet.