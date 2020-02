De zachte wereld van Christian Wijnants

Het oogde vooral gezellig op de catwalk van Christian Wijnants op de modeweek in Parijs. Van een breigoedkoning verwacht je niet minder, natuurlijk. De tricot-ontwerpen waren vooral groots en bijna monumentaal en deden dromen van dikke naalden en dito bollen wol. De rest van de collectie volgde wat in dezelfde lijn: gestroomlijnd, geknoopt, poederachtig gekleurd. Mooie contrasten ook: tussen zwart en wit, tussen strak en zwierig. Met loshangende linten in de rol van top. Pakken met stevige schouders die wat deden denken aan Bowie uit de eighties staken ook mooi af tegen de schattige noot onder de broekspijpen, waar sokken in sandalen kwamen piepen.