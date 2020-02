Brad Pitt weigert ereprijs bij omstreden editie Césars

De Césars, ‘de Franse Oscars’, worden vanavond om 21.00 uur uitgereikt en Brad Pitt zal er geen prijs in ontvangst nemen. De Amerikaanse acteur weigert de ‘César d’honneur’ te accepteren tijdens deze turbulente editie.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Césars dat er geen ereprijs wordt uitgereikt. Sinds het begin in 1976 ging die prijs onder meer naar Johnny Depp, Meryl Streep, Clint Eastwood en Quentin Tarantino. Brad Pitt had eerst ingestemd, maar trekt zich nu terug, meldt Le Parisien. De academie had gesprekken met andere filmpersoonlijkheden, maar die waren niet succesvol.

Franse media hebben het over een ‘vervloekte’ editie van de Césars. De raad van bestuur nam midden februari collectief ontslag. Aan de oorzaak liggen het gebrek aan diversiteit en de twaalf nominaties voor J’accuse van regisseur en veroordeelde verkrachter Roman Polanski. Hij zou in 1976 actrice Valentine Monnier verkracht hebben en pleitte in 1977 schuldig voor de aanranding van een dertienjarig meisje. Hij ontvluchtte de Verenigde Staten en zat nooit in de gevangenis.

‘Polanski vieren is alsof je in het gezicht van alle slachtoffers spuwt’, zei actrice Adele Haenel erover. Ze is genomineerd voor de César van beste actrice voor Portrait of a lady on fire. ‘Zo zeg je dat vrouwen verkrachten niet erg is.’