Extinction Rebellion Gent gaat opnieuw achter banken aan

Om banken te wijzen op ‘hun verantwoordelijkheid in de teloorgang van de planeet’, plant Extinction Rebellion Gent zaterdag een sit-in op de Kouter in Gent, in samenwerking met zes andere organisaties.

‘Het merendeel van de banken kiest er bewust voor om nog steeds massaal te investeren in vervuilende industrieën en de ontginning van fossiele brandstoffen, puur uit winstbejag’, vindt Extinction Rebellion Gent. De organisatie roept burgers ook op om van hun bank te eisen dat spaargeld in duurzame projecten wordt geïnvesteerd.

Met deze actie volgt Extinction Rebellion Gent de oproep van By2020WeRiseUp om de wantoestanden van financiële wereld aan de kaak te stellen. Ze klagen de greenwashing van ‘duurzame fondsen’ aan, omdat grootbanken in werkelijkheid nog steeds kiezen voor investeringen in fossiele brandstoffen.

De sit-in begint om 15.00 uur op de Kouter in Gent. Extinction Rebellion Gent werkt samen met Fairfin, Students For Climate Gent, Youth For Climate Gent, Teachers For Climate en Greenpeace Gent en viseert vooral Deutsche Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC.