Grote delen van Oost-Vlaanderen even zonder stroom

Meer dan 10.000 gezinnen in Oost-Vlaanderen hebben vrijdag een tijdje zonder stroom gezeten. Fluvius onderzoekt wat er precies is misgegaan.

In Oost-Vlaanderen zijn vrijdagnamiddag meer dan 10.000 gezinnen en bedrijven zonder stroom gevallen nadat verschillende transformatorstations uitgevallen waren. “Intussen heeft iedereen weer stroom. De panne heeft in totaal 17 minuten geduurd”, zegt woordvoerder David Callens van netbeheerder Fluvius.

Het ging onder meer om stroompannes in Gent, het havengebied en Lokeren. 'Het ging om meer dan 10.000 gezinsaansluitingen. Verschillende transformatorstations lagen uit maar het probleem lag uiteindelijk bij een hoogspanningstation. Een deel van de klanten kon al na enkele minuten hervoed worden en na 17 minuten had iedereen opnieuw stroom.' Bij hoogspanningsnetbeheerder Elia was er nog geen informatie beschikbaar over de exacte oorzaak.

Een groot deel van het havengebied in Gent zat een tiental minuten zonder stroom. 'Dat heeft wel een grote impact', zegt Barbara Blomme van Volvo Cars. 'Ondertussen is er terug stroom. We zijn alles terug aan het opstarten, maar dat zal sowieso enige tijd duren om alle grote installaties weer in werking te brengen.'