Nederlandse organisaties willen onderzoek naar Aalst Carnaval

In Nederland roepen een tiental Joodse organisaties op tot een diepgaand onderzoek naar de stoet van Aalst Carnaval. De oproep werd ondertekend door Kamerleden van vier Nederlandse politieke partijen en overgemaakt aan de Belgische ambassadeur in Den Haag.

Aalst krijgt dit jaar opnieuw internationale kritiek nadat in de carnavalstoet van de voorbije editie allerlei Joodse karikaturen waren opgedoken. In een brief, ondertekend door tien Nederlands-Joodse organisaties en interreligieuze verenigingen en door nationale politici van de partijen GroenLinks, ChristenUnie, D66 en SGP, wordt aan de Belgische autoriteiten gevraagd om actie te ondernemen tegen het gebruik van de karikaturen.

‘Nu de norm tegen antisemitisme verder in gevaar is gekomen sinds het carnavalsfeest, is op zijn minst een diepgaand onderzoek naar mogelijk strafbare discriminatie onder de Belgische wet nodig’, vinden de briefschrijvers.

De karikaturen waren dit jaar ‘beladen met een rijke historie van niets minder dan dodelijke propaganda en ophitsing’, staat in de brief te lezen. ‘Het stereotyperen van Joden met boze gezichten, omringd door goudstaven of zelfs als ongedierte zijn motieven die we slechts zouden moeten kennen van geschiedenisboeken over het racisme van de middeleeuwse koninkrijken, het tsaristisch Rusland en uit nazistische propaganda.’

Klachten

De praalwagen van de carnavalsgroep de Vismooil’n werd tijdens de editie 2019 van Aalst carnaval uitgedost met karikaturale poppen van Joden. Vooral de rat, de goudstaven en haakneuzen werden door de Joodse gemeenschap ervaren als een verwijzing naar de beeldvorming door de nazi’s. Beelden van de kar gingen de wereld rond. Het was de start van een jaar vol turbulentie: een golf van (inter)nationale kritiek, doodsbedreigingen aan de Vismooil’n, een rapport van Unia (‘geen racisme’) en uiteindelijk een verbanning door Unesco van de lijst Immaterieel Erfgoed.

Dit jaar waren er onder meer bij het interfederaal gelijkekansencentrum Unia 25 klachten tegen de stoet. Directeur Patrick Charlier voegt daaraan toe dat burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) van Aalst drie keer is weggebleven van ontmoetingen die waren belegd met leden van Joodse organisaties.

Unia overlegt met parket en politie om na te gaan of er gerechtelijke stappen worden ondernomen op basis van de 25 klachten die in ons land zijn genoteerd.