Italiaanse wielerwedstrijden mogelijk in het gedrang door coronavirus

Nadat twee teamverzorgers positief hebben getest op het coronavirus tijdens de UAE Tour, rijzen er vragen of dat ook gevolgen zal hebben voor de Italiaanse wedstrijden in maart: Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Als renners en organisatoren in quarantaine moeten blijven, dan wordt gevreesd dat ook die wedstrijden moeten worden geschrapt.

De UAE Tour werd donderdagavond stopgezet nadat twee verzorgers van Team UAE besmet waren geraakt met het coronavirus. Alle renners, stafleden en journalisten moeten in hun hotel blijven, waar ze zijn getest.

Sindsdien wachten ze op de resultaten van die tests. ‘De grootste schrik voor de renners is dat ze hier twee weken in quarantaine zullen moeten blijven’, vertelt wielerjournalist Raymond Kerckhoffs aan Het Nieuwsblad. ‘De renners die ik sprak, voelen zich allemaal topfit en gaan ervan uit dat ze niet ziek zijn. Maar ook zij denken na. Wedstrijdorganisator RCS is een bedrijf met zetel in Milaan en organiseert de Strade Bianche (zaterdag 7 maart), Tirreno-Adriatico (van 11 t.e.m. 17 maart) en straks ook Milaan-Sanremo (zaterdag 21 maart). De vrees bestaat dat het een heel kaal voorjaar zal worden. Stel dat het personeel van RCS hier vast komt te zitten, dan is organiseren onmogelijk.’

Het zou tot anderhalve dag duren vooraleer de resultaten van de test bekend zijn. ‘Maar de renners hebben toch te horen gekregen dat ze met de geplande vluchten — in de loop van zondag — naar huis kunnen’, zegt Kerckhoffs. ‘Toch is het bang afwachten wat de resultaten zullen zijn. Er heerst geen paniek, maar er hangt wel een vreemde sfeer.’