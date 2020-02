Navo roept op tot de-escalatie in Idlib, Poetin en Erdogan hebben overlegd

De Navo roept op tot een de-escalatie in Syrië, naar aanleiding van een Syrisch bombardement op de provincie Idlib in het noordwesten van het land. Daarbij kwamen gisteren 33 Turkse soldaten om het leven. Ook Russisch president Poetin en Turks president Erdogan hebben overlegd over het conflict.

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan hebben vandaag telefonisch overleg gepleegd over het conflict in Idlib. Donderdag zijn daar 33 Turkse militairen om het leven gekomen bij een luchtaanval die wordt toegeschreven aan het Syrische leger. Turkije beroept zich op artikel 4 van het Navo-verdrag, dat stelt dat lidstaten om overleg kunnen vragen wanneer ze van mening zijn dat ‘de territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid van een der partijen wordt bedreigd’.



De twee leiders hebben voorts afgesproken om 'zo snel mogelijk' elkaar in het echt te ontmoeten, klinkt het bij Erdogans communicatieverantwoordelijke.

Rusland, dat militaire steun geeft aan het Syrische regime van Bashar al-Assad, heeft nu duidelijk gemaakt dat het de dood van Turkse militairen betreurt. Dat zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Hij stelt dat Moskou alles in het werk wil stellen om ervoor te zorgen dat 'dergelijke tragedies' zich niet meer zullen voordoen. Hij zegt ook dat beide landen van plan zijn hun acties in Syrië te blijven coördineren.

'Respecteer de internationale wetgeving'

Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg veroordeelde met klem de aanvallen van Rusland en het Syrische regime. Hij benadrukte dat zij een eind moeten maken aan hun offensief, en ze de inspanningen van de Verenigde Naties om de vrede te herstellen moeten ondersteunen.

‘We roepen Rusland en Syrië op om de internationale wetgeving te respecteren', zei Stoltenberg vandaag tijdens een persconferentie. 'Deze gevaarlijke situatie moet de-escaleren om een verdere verslechtering van de humanitaire situatie in de regio te vermijden, en om dringende humanitaire toegang toe te laten voor zij die in Idlib vastzitten’, klinkt het. ‘We vragen een onmiddellijke terugkeer naar het staakt-het-vuren van 2018.’

‘De Navo blijft Turkije ondersteunen met een reeks maatregelen, waaronder het versterken van de luchtafweer, die Turkije helpt tegen de bedreiging van raketaanvallen van Syrië’, aldus Stoltenberg nog, die toevoegt dat de lidstaten bekijken wat ze nog meer kunnen doen om Turkije te helpen.