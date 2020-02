Meer skiongevallen, meer autopech en veel vragen over coronavirus bij krokusvakantiegangers

De krokusvakantie loopt op zijn einde en was niet voor iedereen zorgeloos. Reisbijstandorganisatie VAB kreeg ruim een vijfde meer oproepen voor skiongevallen dan vorig jaar. Ook het aantal oproepen voor autopech is met een kwart gestegen. Ten slotte waren er ook heel wat vragen over het coronavirus.

De vele skiongevallen zouden te maken hebben met de wisselende kwaliteit van de sneeuw. Op sommige plaatsen was die niet goed, omdat de temperatuur te hoog lag en er geen sneeuw maar regen op de piste viel. Dat zorgde voor heel wat blessures - vaak knieblessures - en opvallend veel breuken.

Ook het aantal oproepen voor autopech in het buitenland is gestegen. Bandenpech is een steeds vaker voorkomend probleem, aangezien steeds minder auto’s over een volwaardig reservewiel beschikken.

VAB kreeg ook oproepen van reizigers op Tenerife of in Noord-Italië die zich zorgen maken over het coronavirus en levert bijstand aan enkele van de personen die op Tenerife in quarantaine werden geplaatst. De organisatie kreeg ook veel ongeruste oproepen van mensen die nog moeten vertrekken. Zij vragen of zij hun reis kunnen annuleren of uitstellen. VAB verwijst die mensen door naar hun reisorganisator of vliegtuigmaatschappij.