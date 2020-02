Menselijke ketting wil F1-teams blokkeren in Zandvoort

Er wordt opgeroepen om op het strand tussen Zandvoort en Noordwijk een menselijke ketting te vormen om de weg te versperren voor de F1-teams.

De gemeenten Noordwijk en Zandvoort gaven de F1-teams onlangs de toestemming om over het strand naar het circuit in Zandvoort te rijden, waarbij ze een natuurgebied moeten doorkruisen.

Dat is echter niet naar de zin van Koen Zonneveld die op ‘NHNieuws’ oproept om een menselijke ketting te vormen die moet voorkomen dat het konvooi door natuurgebied zal rijden. Normaalgesproken is het bewuste gebied niet toegankelijk op weekdagen maar de gemeenten Zandvoort en Noordwijk staan nu een uitzondering toe van vier dagen.

De tegenstanders zullen volgens de organisatoren van de ketting op drie plaatsen staan om de F1-teams tot stilstand te brengen, namelijk in Noordwijk, Langelderslag en Zandvoort. Naar eigen zeggen zal dat met honderden manifestanten zijn.

Ook actiegroep Extinction Rebellion is het niet eens met de beslissing van de gemeenten en voerde al actie op de gemeenteraad van Zandvoort door een zogenaamde ‘Die in’ te organiseren. Dat betekent zoveel als dat ze voor dood op de grond gingen liggen tijdens de gemeenteraad.

In België kwam Extinction Rebellion nog in het nieuws toen ze demonstreerden op het Autosalon in Brussel door nieuwe auto’s te bekladden en zichzelf met nepbloed in te smeren.

