Club Brugge kansloos tegen Manchester United na vroege rode kaart

Club Brugge heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Na een vroege rode kaart tegen Manchester United was Brugge een vogel voor de kat.

Het onuitgegeven elftal van Philippe Clement werd op de heilige grasmat van Old Trafford meteen in de eigen zestien gedrukt. Doelman Mignolet moest onmiddellijk zijn kunnen tonen. Met twee knappe parades hield de Brugse goalie Mata en Bruno Fernandes van de openingstreffers. Maar ook blauw-zwart had zomaar de eerste goal kunnen scoren. Rits had een afvallende bal maar over Romero binnen te lepelen, maar liftte het leer over de dwarsligger.

Een slordig Club plooide nadien terug op de eigen helft, en brak halverwege de eerste helft. Deli waande zich even doelman op een schot van James en werd met rood van het veld gestuurd. Bruno Fernandes (27.) nam het geschenk vanaf de strafschopstip in dank aan: 1-0. De thuisploeg maakte nadien brandhout van de tien Bruggelingen. Odion Ighalo (34.) en Scott McTominay (41.) straften de foutjes van de Belgische competitieleider genadeloos af: 3-0 aan de rust.

Na de pauze haalde United zijn voet van het gaspedaal. Bijna stond Club Brugge op het scorebord na een foute controle van Romero, maar de doelman herstelde zijn blunder net voor de doellijn. Halverwege de tweede helft behoedde een sterk keepende Mignolet zijn team voor een grotere afstraffing. Met een beenveeg hield “Big Si” de pegel van Shaw tegen. De Brugse doelman werd echter in de steek gelaten door zijn ploegmaats. Na balverlies van invaller Diatta schotelde Lingard de 4-0 voor aan Fred (82.). Lingard en Chong misten de 5-0, maar Fred (90.+3) zette de pijnlijke forfaitscore met zijn tweede van de avond wel op het scorebord.

Eerder op de avond strandde ook AA Gent in de zestiende finales van de Europa League. De Buffalo’s bleven na een sterke partij tegen AS Roma op een 1-1 gelijkspel steken in de Ghelamco Arena, nadat ze de heenmatch in Rome met 1-0 verloren hadden.