De Europese campagne van AA Gent is tot een einde gekomen. Zeven maanden na de openingspartij tegen het Roemeense FC Viitorul werd tegen AS Roma afscheid genomen van de Europa League. Met een 1-1-gelijkspel en de vaststelling dat je als Buffalo’s verdiende te winnen.

Gent vernieuwde zijn aanpak, zijn beleid, zijn doelstellingen. Resultaten volgden snel. In de kenmerkende 4-4-2 ruit zette Gent een van zijn strafste thuisreeksen ooit neer, overwon het een verplaatsingscomplex, wierp het zich op tot uitdager van torenhoog titelfavoriet Club Brugge en was er een Europese campagne om van te smullen. Gestart op 25 juli in Roemenië en gepasseerd doorheen Cyprus, Kroatië, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland zou die pas zeven (!) maanden later stranden tegen de Italianen van AS Roma. Een droom die zelfs de Chesterfield niet voorzien had.

AA Gent flikte het deze donderdag zelfs bijna weer. Niets wees erop dat de zestiende finales van de Europa League het plafond was voor deze ploeg. Vakkundig werd AS Roma in de tang gehouden in de Ghelamco Arena, geduldig bouwde de thuisploeg aan de weg richting een doelpunt. Dat kwam er, relatief snel, via de man die de afgelopen dagen uw krant overspoelde: Jonathan David. De Canadees rondde een aanval van vijftien opeenvolgende passes af en dikte zo zijn seizoenstotaal voor de ogen van scouts van bijna elke Europese topclub aan tot 23. Goliath zat op zijn knieën. De arena ontplofte. De hoop werd tastbaar.

Zo jammer dat Gent dat gevoel maar vijf minuten kon vasthouden. Justin Kluivert – nieuw in de basis – confronteerde Igor Plastun met zijn snelheidsbeperkingen en tikte de 1-1 binnen waardoor Gent nu nog twee keer moest scoren. Een mentale klap die de ploeg niet meer te boven kwam. Ook al omdat een trekfout in de zestien op Laurent Depoitre niet gezien werd door de ref, het sluwe AS Roma op gepaste momenten het tempo uit de match hield en de vele kansen die nog volgden – David, Odjidja, Chakvetadze - niet werden afgewerkt. Soms wint Goliath wel degelijk eens. Het Europese avontuur kwam hier en nu tot een einde. Met applaus wuifde de Ghelamco Arena de groep uit. Terecht.

Nivellering

Nog meer dan de stuntcampagne in de Champions League en de Europa League-uitschakeling van Tottenham is deze Europese reeks er eentje die symbool staat voor nivellering. Symbool voor een club die een stap voorwaarts heeft gezet, die op alle fronten bovenaan meedoet, die sportief – op het veld en in het transferbeleid – een sterkere basis heeft gecreëerd en mentaal getoond heeft dat het van geen tegenstander schrik heeft. Met rede geen schrik heeft. Tot volgend jaar in Europa, Buffalo’s.