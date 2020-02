Werknemers uitschelden, sigaren aftikken in andermans handtas, tegen een metromuur urineren en trouwen met veel jongere vrouwen: allemaal vormen van gedrag waarmee mannen veel gemakkelijker wegkomen dan vrouwen. Dat zeggen niet wij, maar Taylor Swift.

In de nieuwe clip van ‘The man’, een single van haar jongste album Lover, schetst ze een beeld van de stereotiepe, boertige vent, tjokvol toxic masculinity.

Daarvoor castte ze … zichzelf. Swift liet zichzelf bijwerken met een neusprothese en dito valse kaaklijn, een flinke pruik en een weelderige baard om zelf de hoofdrol te spelen in de clip. De credits maken duidelijk dat ze meer deed dan dat: de clip is ook ‘directed, written & owned by Taylor Swift’.

Met ‘The man’ wil Swift niet zozeer haar recht opeisen om ook boertig gedrag te vertonen, als wel de dubbele standaard aanklagen waaraan vrouwen onderworpen worden. ‘If I was out flashing dollars/ I’d be a bitch, not a baller’, klinkt het in de song.