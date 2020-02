Winterweer zorgt voor drukte op snelwegen

Het KMI waarschuwt voor lokale rijm- of ijsplekken door het winterweer. Op de snelwegen is het extra druk, de maximumsnelheid op de E313 is verlaagd naar 70 km/h wegens watergladheid.

Volg de actuele verkeerssituatie hier.

De strooidiensten zijn nog niet uitgereden, omdat de wegdektemperaturen positief zijn. ‘Daarom zal de sneeuw niet voor gladheid zorgen op de weg’, zegt woordvoerster van Wegen en Verkeer Veva Daniels aan de VRT. ‘Als de voorspellingen aangeven dat de wegdektemperaturen dalen en voor gladheid zullen zorgen, zullen de strooidiensten wel uitrijden’, zegt ze. Toch waarschuwt het KMI voor plaatselijke gladheid in grote delen van Vlaanderen.

Ondertussen waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum voor een drukke avondspits, de filebarometer is hoger dan normaal. ‘Her en der bemoeilijkt winterse neerslag het rijden’, tweet woordvoerder Peter Bruyninckx.

Her en der bemoeilijkt winterse neerslag het rijden. Daardoor beginnen we deze avondspits al meteen met stevige drukte op de snelwegen. We tellen al 130km file, meer dan anders op dit uur. Op de #E313 is de maximumsnelheid verlaagd naar 70km/u wegens het risico op watergladheid. pic.twitter.com/tCRmMkbjw7 — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) February 27, 2020

Weerbericht

Donderdagavond kan de laatste smeltende sneeuw of sneeuw nog vallen in de oostelijke landshelft. Nadien wordt het droog in de meeste streken en lichtbewolkt. De minima liggen rond -5 graden in de Hoge Venen, -1 graad in het centrum en 2 graden aan zee.

Vrijdagochtend start vrij koud en tijdelijk is er een weersverbetering. Nadien wordt het opnieuw bewolkt en trekt een neerslagzone vanaf het westen in de loop van de namiddag en avond over ons land. De maxima liggen tussen 2 graden op het Ardense reliëf en 7 graden in Vlaanderen.

Zaterdag klimt het kwik naar 8 tot 13 graden, maar het wordt zwaarbewolkt met eerst lichte regen en nadien intensere buien. Ook zondag en maandag zou het nog regenen.